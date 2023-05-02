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Журавлев Архип Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Журавлев
Имя
Архип
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
16 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 135
Источник
Скан
Оригинальная запись
4705. ЖУРАВЛЕВ АРХИП МИХАЙЛОВИЧ, 25 л., Путивльск. у., Грузчанск. в., с. Бязового. В. Т. Триб. Западн. окр. Ст. 179, пор. пр. 3 г. Исп. 16 марта 923.

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