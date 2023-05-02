Беляев Егор Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Беляев
- Имя
- Егор
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 16 май 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 15
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 559. Беляев Егор Николаевич, 24 л., Осташковск. у. Грылевек. в., с. Машина. В. Т. 19 Стр. корп. Ст. ст. 3 ч. 11 П. В. П., 180 п. «ж» УК, лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 16/Ѵ—26.
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