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Беляев Егор Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Беляев
Имя
Егор
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
16 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 15
Источник
Скан
Оригинальная запись
559. Беляев Егор Николаевич, 24 л., Осташковск. у. Грылевек. в., с. Машина. В. Т. 19 Стр. корп. Ст. ст. 3 ч. 11 П. В. П., 180 п. «ж» УК, лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 16/Ѵ—26.

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