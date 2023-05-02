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Калашников Григорий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Калашников
Имя
Григорий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
25 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 120
Источник
Скан
Оригинальная запись
4159. КАЛАШНИКОВ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 26 л., Переяславль-3алесск. у., Хмельниковск. в., д. Ширяйки. В. Т. Каспфл. и 2 Кавк. стр. див. Ст. ст. 11З, 116, 180а, 189, 205 п. «б», лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 25/Ѵ—24. 

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