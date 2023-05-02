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Плавинский Евгений Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Плавинский
Имя
Евгений
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 201
Источник
Скан
Оригинальная запись
27719. ПЛАВИНСКИЙ, ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 27 л. Гр. г. Смоленска; — Р. В. Т. 10 стр. бриг-ды г. Калуги. Контр-револ., лиш. св. до оконч. гражд. войны условно.

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