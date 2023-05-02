Топоркова-Собакина Агриппина Васильевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Топоркова-Собакина
- Имя
- Агриппина
- Отчество
- Васильевна
- Дата исполнения приговора
- 30 март 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 273
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9454. ТОПОРКОВА-СОБАКИНА АГРИППИНА, ВАСИЛЬЕВНА, 50 л., б. Никольск. у., Радюкинск. в., д. Большое-Фомино. Н. С. 21 уч. Сев.-Двинск. окр. Ст. 187, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 30/ІІІ—26.
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