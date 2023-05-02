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Юсупов Мухаметьян Юсупович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Юсупов
Имя
Мухаметьян
Отчество
Юсупович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 264
Источник
Скан
Оригинальная запись
8450. ЮСУПОВ, МУХАМЕТЬЯН ЮСУПОВИЧ, 36 л. Гр. Краснококшайск. у., Шиншинск. в., д. Кичкиняшки; - Н. С. 4 уч. г. Казани. Взяточнич., лиш. св. 7 м., но условно освоб.

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