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Еготинцев Владимир Абрамов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Еготинцев
Имя
Владимир
Отчество
Абрамов
Дата исполнения приговора
31 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 86
Источник
Скан
Оригинальная запись
46670. ЕГОТИНЦЕВЪ, ВЛАДИМІРЪ АБрамовъ. К. Ставропольск. у., в. и с. Стецовскаго, 32 л.; — Ставропольск. У. С., Ставропольск. г., 169 М., тюр. 5 м. Исп. 31 Мая 905.

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