Галенко Григорий Илларионов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Галенко
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Илларионов
- Дата исполнения приговора
- 01 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 60
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45959. ГАЛЕНКО, ГРИГОРІЙ ИЛЛАРІОновъ. К. Винницк. у., Калиновск. в., с. Черепашинцевъ, 26 л.; — М. С. 6 уч. Бердячев. окр., 4 п. 170 и 172 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 8 м. Исп. 1 Іюня 905.
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