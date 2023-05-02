Боциоровский Фома Фомин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоциоровский Фома Фомин

Боциоровский Фома Фомин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Боциоровский
Имя
Фома
Отчество
Фомин
Дата исполнения приговора
31 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 40
Источник
Скан
Оригинальная запись
45398. БОЦІОРОВСКІЙ, ФОМА ФОМИНЪ (онъ же Боціоръ). К. г. Замостья, 21 г.; — Люблин. О. С. (въ 3 р.), 134, 135 и 2 ч. 1643 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 31 Мая 905. | 904 20672 170¹ М. | 903 30290 170¹ М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close