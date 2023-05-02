Боциоровский Фома Фомин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Боциоровский
- Имя
- Фома
- Отчество
- Фомин
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 40
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45398. БОЦІОРОВСКІЙ, ФОМА ФОМИНЪ (онъ же Боціоръ). К. г. Замостья, 21 г.; — Люблин. О. С. (въ 3 р.), 134, 135 и 2 ч. 1643 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 31 Мая 905. | 904 20672 170¹ М. | 903 30290 170¹ М.
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