Плужников Петр Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Плужников
- Имя
- Петр
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 19 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 268
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 86231. ПЛУжНИКОВЪ, ПЕТРЪ ВасИЛЬевъ, 48 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Бирюченск. у., Ливенск. в., х. Плужникова; — Новочеркасск. О. С., 13 Мая 911, 152, 152¹ и 1654¹ У., арест. отд. 4 г., съ зач. 6 м. предв. заключ. Исп. 19 Іюня 911. | 907 34792 2 ч. 1655 У. | 901 84739 169 М. | 905 42237 1655 У. | 97 5269 170 М. | 903 80780 170 М. | 95 34602 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 95 г. № 13522.
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