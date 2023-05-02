Ягусяк Адам Матеушев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ягусяк
- Имя
- Адам
- Отчество
- Матеушев
- Дата исполнения приговора
- 01 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 363
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100221. ЯГУСЯКЪ, АДАМЪ МАТЕУШЕВЪ, 37 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Ласк. у., гм. Длутовъ, д. Лещины; — Петроков. О. С., 14 Окт. 910, 152, 977, 2 ч. 1459, 1629, 1632, 1634, 2 ч. 1655 и 1657 У., по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. №№ 140896 и 157302, каторж. раб. 15 л. Исп. 1 Іюля 911. | 908 117954 1 ч. 1655 У. | 904 64253 169 М. | 906 94240 170 М.
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