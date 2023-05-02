Безпрозванных Елизар Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Безпрозванных
- Имя
- Елизар
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 17 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 31
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129985. БЕЗПРОЗВАННЫХЪ, ЕЛИЗАРЪ Федоровъ. К. Кузнецк. у. и в., д. Кузедѣевой, 48 л., рд. Каинск. у., Кыштовск. в., въ д. Аникинѣ; — Томск. О. С. 26 Іюня 909, 114, 134, 135, 148, 1641, 9 и 1654 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 17 Окт. 909.
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