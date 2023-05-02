Безпрозванных Елизар Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБезпрозванных Елизар Федоров

Безпрозванных Елизар Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Безпрозванных
Имя
Елизар
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
17 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 31
Источник
Скан
Оригинальная запись
129985. БЕЗПРОЗВАННЫХЪ, ЕЛИЗАРЪ Федоровъ. К. Кузнецк. у. и в., д. Кузедѣевой, 48 л., рд. Каинск. у., Кыштовск. в., въ д. Аникинѣ; — Томск. О. С. 26 Іюня 909, 114, 134, 135, 148, 1641, 9 и 1654 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 17 Окт. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close