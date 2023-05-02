Дубышев Тихон Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дубышев
- Имя
- Тихон
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 102
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 82068. ДУбЫШЕВЪ, ТИХОНЪ ИВАновъ, 24 л. Лиш. ос. пр. изъ пот. поч. гр., рд. въ г. Ельцѣ; — Москов. Ст. М. С. Калужск. уч., 13 Мая 911, 16¹ и 5 п. 170 М., тюр. 4 м., съ зач. 22 дн. предв. заключ. Исп. 13 Мая 911. | 910 33800 169 М. и 1656 У.
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