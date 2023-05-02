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Харченко Прокофий Филиппович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Харченко
Имя
Прокофий
Отчество
Филиппович
Дата исполнения приговора
20 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 355
Источник
Скан
Оригинальная запись
13104. Харченко Прокофий Филиппович, 24 л., Башкирск. АССР, Стерлитамакск. к., Уршакминск. в., д. Терешково. Главсуд Башкирск. АССР. Ст. 142, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 20 авг. 926.

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