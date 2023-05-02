Ворек Войцех Мацеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ворек
- Имя
- Войцех
- Отчество
- Мацеев
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 56
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45861. ВОРЕКЪ, ВОЙЦЕХЪ МАЦѢЕВЪ. Австр.-подд., лиш. ос. пр., 34 л., рд. Илжецк. у., въ гм. и пос. Илжѣ; — Гм. С. 6 окр. Опатовск. у. (во 2 р.), 172 М. (покуш.), тюр. 2 м. Исп. 20 Мая 905. | 902 1518 1641 У.
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