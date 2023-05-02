Тюкавкин Алексей Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тюкавкин
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 07 февраль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 357
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12233. ТЮКАВКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 22 л, Забайкальск, г., Александровско-Заводск. у., Красноярск. в., с. Заречно-Красноярово. В. Т. 5 Краснознамен. арм. Ст. 180а, лиш. св. 3 г. И пор. Пр 3 Г. П. В. 3. С. 7/ІІ—24.
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