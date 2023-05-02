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Джунус Баяшев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Джунус
Имя
Баяшев
Дата исполнения приговора
06 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 112
Источник
Скан
Оригинальная запись
3898. ДЖУНУС БАЯШЕВ, 19 л., Павлодарск. у., Алтибаевск. в. Н. С. 10 уч. Семипалатинск. у. Ст. 180 п. «в», лиш. св, 3 г. Исп. 6 ноября 923.

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