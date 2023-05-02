Хватов Андрей Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хватов
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 19 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 654
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18344. ХВАТОВЪ, АНДРЕЙ ПАВЛОВЪ. К. изъ сс.-посел. Енисейск. у., Казачинск. в., с. Кемскаго, 35 л., рд. Елатомск. у., Ермоловск. в., въ с. Андріановской-Пустыни; — М. С. 4 уч. Енисейск. у., 169 и 170 М., по сов. съ приг. сего М. С. отъ 31 Окт. 908 г. (по 169 М.— тюр. 4 м.), тюр. 8 м. Исп. 19 Нояб. 908. 91 147773 225 У.
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