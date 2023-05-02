Дикушин Сергей Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дикушин
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 02 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 112
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3915. ДИКУШИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 14 л., Александровск. у. и в. Н. С. 2 уч. Владимирск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1½ г. 27 дн. Исп. 2 нояб. 923.
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