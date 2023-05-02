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Тихонов Илья Феоктистович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тихонов
Имя
Илья
Отчество
Феоктистович
Дата исполнения приговора
14 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 343
Источник
Скан
Оригинальная запись
12673. Тихонов Илья Феоктистович, 18 л., Тверск. г., Ржевск. у., Степуринск. в., д. Никулино. Н. С. 10 р. Ржевск. у. Ст. 143, лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 14 апр. 926.

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