Усов Николай Евдокимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУсов Николай Евдокимов

Усов Николай Евдокимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Усов
Имя
Николай
Отчество
Евдокимов
Дата исполнения приговора
12 июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 418
Источник
Скан
Оригинальная запись
140349. УСОВЪ, НИКОЛАЙ ЕВДОКИМОВЪ. К. Нижнеудинск. у., в. и с. Кимильтея, 18 л.; — Иркут. С. П., 134, 135, 139 и 1630 У., каторж. раб. 2 г. и 8 м. Исп. 12 Іюля 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close