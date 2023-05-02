Усов Николай Евдокимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Усов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Евдокимов
- Дата исполнения приговора
- 12 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 418
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140349. УСОВЪ, НИКОЛАЙ ЕВДОКИМОВЪ. К. Нижнеудинск. у., в. и с. Кимильтея, 18 л.; — Иркут. С. П., 134, 135, 139 и 1630 У., каторж. раб. 2 г. и 8 м. Исп. 12 Іюля 909.
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