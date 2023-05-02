Мансурова Любовь Андреевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мансурова
- Имя
- Любовь
- Отчество
- Андреевна
- Дата исполнения приговора
- 25 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 159
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26326. МАНСУРОВА, ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНА, 33 л. Гр. Кологривск. у., Савинск. в., д. Левино; — Н. С. 8 уч. Кологривск. у. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 25 сент. 920.
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