Курочкин Терентий Абрамович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Курочкин
- Имя
- Терентий
- Отчество
- Абрамович
- Дата исполнения приговора
- 06 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 218
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7699. КУРОЧКИН ТЕРЕНТИЙ АБРАМОВИЧ, 22 л., Оханск. у., Ново-Вознесенск. в. Н. С. 9 р. Томск. у. Ст. 140, лиш. св. 3 г. Исп. 6 июля 923.
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