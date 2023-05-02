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Нотченко Петр Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Нотченко
Имя
Петр
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
02 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 289
Источник
Скан
Оригинальная запись
136901. НОТЧЕНКО, ПЕТРЪ МИХАЙЛОВЪ. К. Стиробѣльск. у., Татошсвск. в., хут. Палогеяды, 42 . т.; — М. С. 2 уч. Черкасск. окр. Обл. войска Д. 2 Сент. 909, 177 М., тюр. 3 м. Исп. 2 Сент. 909.

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