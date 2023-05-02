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Гольц Давид Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гольц
Имя
Давид
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
05 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 74
Источник
Скан
Оригинальная запись
2391. ГОЛЬЦ, ДАВИД ИВАНОВИЧ, 41 г. Гр. Гдовск. у., Выскоц. в., д. Пантелейково; — Н. С. 1 уч. Петроградск. у. Лжедонос, пр. р. 6 м., с зач. 3 м. и 1 д. пр. з. Исп. 5 авг. 920.

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