Белянский Тарас Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелянский Тарас Дмитриевич

Белянский Тарас Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Белянский
Имя
Тарас
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
29 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 29
Источник
Скан
Оригинальная запись
952. БЕЛЯНСКИЙ ТАРАС ДМИТРИЕВИЧ, 32 л., Острогожск. у. Ровенск. в. с. Ровеньки. Воронежск. Губсуд. Ст. ст. 155, 169, лиш. св. 2 г. 9 м. 25 д. и пор. пр. 2 г. Исп. 29 нояб 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close