Михальченков Антон Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихальченков Антон Михайлович

Михальченков Антон Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Михальченков
Имя
Антон
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
28 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 234
Источник
Скан
Оригинальная запись
7455. МИХАЛЬЧЕНКОВ АНТОН МИХАЙЛОВИЧ, 55 л., Дорогобужск. у., Озерищенск. в., д. Ананьино. Н. С. 2 уч. Дорогобужск. у. Ст. 179, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 2 г. Приг. вступил в закон. силу 28 дек. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close