Михальченков Антон Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Михальченков
- Имя
- Антон
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 28 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 234
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7455. МИХАЛЬЧЕНКОВ АНТОН МИХАЙЛОВИЧ, 55 л., Дорогобужск. у., Озерищенск. в., д. Ананьино. Н. С. 2 уч. Дорогобужск. у. Ст. 179, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 2 г. Приг. вступил в закон. силу 28 дек. 923.
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