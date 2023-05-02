Мосунов Яков Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМосунов Яков Николаевич

Мосунов Яков Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мосунов
Имя
Яков
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
02 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 177
Источник
Скан
Оригинальная запись
26948. МОСУНОВ, ЯКОВ НИКОЛАЕВИЧ, 31 г. Гр. Уржумск. у., Б.-Ройск. в., д. Шочи; — Р. Т. г. Вятки. Дезерт., лиш. св. 1 г. условно, с отпр. на фр. Исп. 2 окт. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close