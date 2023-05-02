Езерский Абрам-Ицка Шоломов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Езерский
- Имя
- Абрам-Ицка
- Отчество
- Шоломов
- Дата исполнения приговора
- 26 январь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 75
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 64672. ЕЗЕРСКІЙ, АБРАМЪ-ИЦКА ШОломовъ (онъ же Ездовскій). Мщ. м. Евья, Трокск. у., 42 л.; — Витебск. О. С. 134, 135, 149 и 1642 У., арест. отд. 3 г. Исп. 26 Янв. 907.
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