Веркин Иван Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Веркин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 12 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 58
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45915. ВѢРКИНЪ, ИВАНЪ ИВАНОВЪ. Каз. х. Косова, ст. Филоновской, Хопер. окр., 37 л.; — У.-Медвѣдицк. О. С., 169 и 170 М., 133, 134, 135,149, 152 и 1 ч. 294 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 8 м., съ исключ. 1½ м., отб. по приг., напеч. въ 903 г. № 94747. Исп. 12 Мая 905.
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