Забузлаев Аркадий Георгиев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Забузлаев
- Имя
- Аркадий
- Отчество
- Георгиев
- Дата исполнения приговора
- 04 май 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 396
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16906. Забузлаев Аркадий Георгиев., 22 л., Кирсановск. у., Инжавинск. в., д. Балыклей. Н. С. 8 р. Саратовск. Г. С. Ст. ст. 19, 1 ч. 165, л. с. 1 г. 4 мая 927.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.