Кальт Иоганн Тенисов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кальт
- Имя
- Иоганн
- Отчество
- Тенисов
- Дата исполнения приговора
- 11 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 106
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47207. КАЛЬТЪ, ІОГАННЪ ТЕНИСОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Юрьев. у., Луніаск. в., 25 л.; — Рижск. О. С. (во 2 р.), 134, 135, 149 и 1657 У., арест. отд. 3 г. Исп. 11 Мая 905. | 902 44323 1641 У.
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