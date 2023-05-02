Нилов Виктор Нилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Нилов
- Имя
- Виктор
- Отчество
- Нилович
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 231
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7653. НИЛОВ, ВИКТОР НИЛОВИЧ, 42 л. Гр. Болховск. у., Рюцинск. в., д. Липска; — Н. С. 7 отд. 1 р. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 28 мая 920.
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