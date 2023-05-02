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Смирнов Александр Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Смирнов
Имя
Александр
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
07 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 260
Источник
Скан
Оригинальная запись
9197. СМИРНОВ АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ, 18 л., Ветлужск. у., Лужанск. в., д. Б. Молодинка. Нижегородск. Губсуд. Ст. 180 п. п. «б» и «ж», лиш. св. З г. Исп. 7 авг. 923.

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