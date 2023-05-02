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Бегунков Павел Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бегунков
Имя
Павел
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
01 ноябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 66
Источник
Скан
Оригинальная запись
2060. БЕГУНКОВ ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ, 23 л., Одоевск. у., Казюлькинск. в., д. Прокудино. Мо­сковск. Губсуд. Ст. 1 ч. 184, лиш. св. и пор. пр. 5 л. Приг. вступил в закон. силу 1 ноября 924.

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