Бегунков Павел Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бегунков
- Имя
- Павел
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 01 ноябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 66
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2060. БЕГУНКОВ ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ, 23 л., Одоевск. у., Казюлькинск. в., д. Прокудино. Московск. Губсуд. Ст. 1 ч. 184, лиш. св. и пор. пр. 5 л. Приг. вступил в закон. силу 1 ноября 924.
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