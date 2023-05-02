Шлет Юлиан Августов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шлет
- Имя
- Юлиан
- Отчество
- Августов
- Дата исполнения приговора
- 29 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 470
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141733. ШЛЕТЪ, ЮЛІАНЪ (ФОМА) АВГУСТОВЪ (онъ же Шлотъ). К. Блонск. у., в. и гм. Руда-Гузовская, 20 л., рд. въ г. Лодзи; — Петроков. О. С. 10 Сент. 909, по сов. приговоровъ: сего С. отъ 2 Іюля 909 г. (1655 и 1659¹ У. — тюр. 6 м.) и М. С. 12 уч. г. Лодзи отъ 31 Янв. 909 г. (169 М. — тюр. 1 г.), тюр. 1 г. Исп. 29 Сент. 909. | 908 137235 1647 У. | 908 13541 172 М. | 904 70574 169 М. | 904 38524 169 М.
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