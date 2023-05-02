Чермных Василий Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чермных
- Имя
- Василий
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 06 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 448
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141154. ЧЕРМНЫХЪ, ВАСИЛІЙ ЯКОВЛЕВЪ. К. Нолинск. у., Семериковск. в., д. Пономаревской, 30 л.; — Вятск. О. С. 29 Сент. 909, 169, 5 и 7 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 6 Нояб. 909.
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