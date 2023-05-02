Чермных Василий Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧермных Василий Яковлев

Чермных Василий Яковлев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чермных
Имя
Василий
Отчество
Яковлев
Дата исполнения приговора
06 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 448
Источник
Скан
Оригинальная запись
141154. ЧЕРМНЫХЪ, ВАСИЛІЙ ЯКОВЛЕВЪ. К. Нолинск. у., Семериковск. в., д. Пономаревской, 30 л.; — Вятск. О. С. 29 Сент. 909, 169, 5 и 7 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 6 Нояб. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close