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Бударов Тимофей Герасимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бударов
Имя
Тимофей
Отчество
Герасимов
Дата исполнения приговора
27 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 41
Источник
Скан
Оригинальная запись
45448. БУДАРОВЪ, ТИМОФЕЙ ГЕРАСИмовъ. К. Коротоякск. у., Новохворостанск. в., с. Давыдовки, 17 л.; — Воронедкск. О. С., 134, 135 и 1642 У., У., тюр. 2 г. и 9 м. Исп. 27 Мая 905.

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