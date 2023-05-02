Николаев Сергей Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Николаев
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 285
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 136793. НИКОЛАЕВЪ, СЕРГѢЙ МИХАЙЛОВЪ (онъ же Ртичниковъ). Мщ. Сычевск. у., 27 д.; — Москов. С. П. 27/28 Февр. 909, 4 п. 134, 264 и 2 ч. 266 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 20 Окт. 909.
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