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Николаев Сергей Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Николаев
Имя
Сергей
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
20 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 285
Источник
Скан
Оригинальная запись
136793. НИКОЛАЕВЪ, СЕРГѢЙ МИХАЙЛОВЪ (онъ же Ртичниковъ). Мщ. Сычевск. у., 27 д.; — Москов. С. П. 27/28 Февр. 909, 4 п. 134, 264 и 2 ч. 266 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 20 Окт. 909.

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