Клоповский Александр Савельев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Клоповский
- Имя
- Александр
- Отчество
- Савельев
- Дата исполнения приговора
- 20 июль 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 126
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5310. Клоповский Александр Савельев., 28 л., Минусинск. окр., Идринск. р., д. Никольской. Минус.-Хакасск. Окр. С. Ст. 2 ч. 142, л. с. 5 л., п. п. 3 г. 20 июля 927.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.