Кручинин Иван Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кручинин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 01 апрель 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 199
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6316. КРУЧИНИН ИВАН ДМИТРИЕВИЧ, 23 л., Ковровск. у., Вознесенск. в., с. Маховицы. Владимирск. Губсуд. Ст. ст. 143 и 220, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Приг. вступил в закон. силу 1 апр. 924.
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