Антипов Степан Антипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Антипов
- Имя
- Степан
- Отчество
- Антипов
- Дата исполнения приговора
- 20 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 12
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 112799. антиповъ, степанъ антиповъ (онъ же Башмачниковь н Буслаевъ). Мщ, г. Шуя, 24 л., рд. въ г. Ив. -Вознесенскѣ, Шуйск, у.; — Влади- мирск. О. С., 134, 135, 152 и 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 90 г. № 860, арест. отд. 1 г. Исп. 20 ІЮНЯ 909. | 907 78332 169 М. | 904 814 169 М. | 904 56617 170 М.
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