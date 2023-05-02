Акимов Вячеслав Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Акимов
- Имя
- Вячеслав
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 06 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 10: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 7
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 108973. АКИМОВЪ, ВЯЧЕСЛАВЪ ВАсильевъ, 37 л. К. изъ сс. Тымовск. окр., на о-вѣ Сахалинѣ, рд. въ г. Вѣрномъ; — М. С. 9 уч. Владивостокск. О. С., 6 Іюня 911, 172 М. (укрыв.), тюр. 3 м. Исп. 6 Іюня 911. | 19 Апр. 910 г. М. С. 9 уч. Владивостокск. О. С., 3 п. 171 М., тюр. 1½ м. | 908 56916 169 М. | 902 93425 556 У.
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