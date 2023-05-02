Ефимов Василий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфимов Василий Ефимович

Ефимов Василий Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ефимов
Имя
Василий
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
13 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 129
Источник
Скан
Оригинальная запись
4519. ЕФИМОВ ВАСИЛИЙ ЕФИМОВИЧ, 37, л., Островск. у., Вышегородецк. в., д. Иваново. Н. С. 1 уч. Лужск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 13 авг. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close