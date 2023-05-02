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Лапушкина Матрена Аверьянова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лапушкина
Имя
Матрена
Отчество
Аверьянова
Дата исполнения приговора
02 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 222
Источник
Скан
Оригинальная запись
135102. ЛАПУШКИНА, МАТРЕНА АВЕРЬЯНОВА, К. Веневск. у., Клинск. в., с. Карпова, 37 л.; — 3. Н. 1 уч. Веневск. у. 16 Сент. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 2 Окт. 909.

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