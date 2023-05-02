Лапушкина Матрена Аверьянова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лапушкина
- Имя
- Матрена
- Отчество
- Аверьянова
- Дата исполнения приговора
- 02 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 222
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 135102. ЛАПУШКИНА, МАТРЕНА АВЕРЬЯНОВА, К. Веневск. у., Клинск. в., с. Карпова, 37 л.; — 3. Н. 1 уч. Веневск. у. 16 Сент. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 2 Окт. 909.
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