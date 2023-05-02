Яркин Алексей Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Яркин
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 19 февраль 1887
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 688
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29391. ЯРКИНЪ, Алексѣй Васильевъ. Кр. Серпухов. у., Вадѣевск. в., с. Верхняго-Пикалова (чернораб.), 29 л.; род. того же у. и в., въ д. Сергіево-Троицкомъ; приг. М. С. 1 уч. Серпухов. окр. (во 2 р., по разл.), за покуш. на кражу, по 172 ст. У. о нак., въ тюрьму на 1½ м. Исп. 19 Февр. 1887 г.
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