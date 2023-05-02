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Титяренко Максим Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Титяренко
Имя
Максим
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
28 декабрь 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 246
Источник
Скан
Оригинальная запись
8463. ТИТЯРЕНКО, МАКСИМ ПЕТРОВИЧ, 38 л. Краснодарск. отд., ст. Раздольной; — Н. С. уч. Красноярск. отд. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 28 дек. 921.

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