Титяренко Максим Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Титяренко
- Имя
- Максим
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 28 декабрь 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 246
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8463. ТИТЯРЕНКО, МАКСИМ ПЕТРОВИЧ, 38 л. Краснодарск. отд., ст. Раздольной; — Н. С. уч. Красноярск. отд. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 28 дек. 921.
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