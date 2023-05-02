Поздновский Владислав Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Поздновский
- Имя
- Владислав
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 05 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 270
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 97761. ПОЗДНОВСКІЙ, ВЛАДИСЛАВЪ Михайловъ, 37 л. К. изъ сс. Балаган. у., Тырецк. в., д. Бутукенской, рд. въ г. Вильнѣ; — М. С. 9 уч. Читинск. О. С., 5 Апр. 911, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 5 Апр. 911. | 93 106308 2 ч. 1655 У. | 92 66625 169 М. | 91 144047 1653 У., по сов. съ приг., напеч. въ 90 г. № 36036. | 88 52288 1655 У. | 84 39234 170 М. | 85 30880 172 М. | 83 76991 169 М.
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