Чесноков Александр Филиппов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чесноков
- Имя
- Александр
- Отчество
- Филиппов
- Дата исполнения приговора
- 03 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 451
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141221. ЧЕСНОКОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ Филипповъ. К. Лаишев. у., Астраханск. в., с. Карадули, 42 л.; — М. С. 1 уч. г. Казани 3 Окт. 909, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 7 м. Исп. 3 Окт. 909. | 908 136599 169 М.
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