Кагасева Зинаида Александрова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кагасева
- Имя
- Зинаида
- Отчество
- Александрова
- Дата исполнения приговора
- 15 декабрь 1885
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 250
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 21354. КАГАСЕВА, Зинаида Александрова. Кр. Цивильск. у., Цивильск. в., с. Ивановки (служанка), 32 л.; приг. М. С. 3 уч. г. Казани, по 13 и 169 ст. У. о нак., въ тюрьму на 3 м. Исп. 15 Дек. 1885 г.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.